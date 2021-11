ŠOK na obrazovke: BRADATÝ markizák sa KOMPLETNE VYHOLIL... Veď je ako bábätko!

BRATISLAVA - Pred nami je piate a zároveň posledné kolo šou Tvoja MINI tvár znie povedome. Finále detskej verzie tohto obľúbeného formátu bude skutočne špeciálne. A to aj vďaka tomu, že každý mentor absolvuje spoločné vystúpenie so svojím malým zverencom. No a komik Fero Joke sa tomu musel aj patrične prispôsobiť!

Oholené nohy, ruky, či hrude... To všetko museli absolvovať dospelí interpreti, ktorí sa v minulosti v Tvojej tvári premieňali na ženy. Zbavenie sa ochlpenia neobišlo ani Fera. A ten sa chtiac-nechtiac musel vzdať svojej charakteristickej brady. Komik a jeho zverenkyňa Nelka Kronauerová totiž stvárnia hviezdnu speváčku Meghan Trainor.

No a keďže so zarastenou tvárou by to asi vyzeralo všelijako, brada a fúzy skrátka museli ísť dole. Holiaceho strojčeka sa chopil sám Fero Joke, no pár ťahov dovolil i svojej malej kamoške Nelke. A výsledok... Úplný holobriadok!

FINÁLE šou Tvoja Mini tvár znie povedome divákov čaká už túto sobotu, video z tréningu Fera a Nelky si môžete pozrieť vyššie v článku.

Zdroj: TV Markíza

Fero Joke bez brady a fúzov vyzerá ako milučký malý chlapec Zdroj: TV Markíza