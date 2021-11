Obrovský smútok Lenky Šoóšovej: COVID-19 jej zobral blízkeho človeka… Veľmi mi chýba!

Pandémia koronavírusu navždy zmenila náš svet. Pre niekoho sú to, našťastie, len opatrenia, ktoré treba dodržiavať, no mnohí majú so zákerným vírusom aj osobnú skúsenosť. A často veľmi bolestivú. Aktuálne sa k tejto téme na sociálnych sieťach začali vyjadrovať viaceré známe tváre, ktoré upozorňujú na dôležitosť očkovania.

Jednou z nich je aj moderátorka markizáckeho Telerána Lenka Šoóšová. V príspevku však priznala obrovskú stratu, o ktorej doteraz nikto nevedel. Covid-19 jej totiž zobral veľmi blízkeho človeka. „Keď sa minulý rok začal písať príbeh s nadpisom korona, bála som sa. Najskôr menej, potom viac a nakoniec tak, že to zmenilo i mňa samú,“ priznala markizáčka.

„Celá moja rodina sa defacto bála očkovania. Dnes som vďačná, že je! Ale prišla som o časť svojho srdca. A veľmi mi chýba. Keby som mohla vrátiť čas, verila by som tomu istému lekárovi, ktorému zavolám, ak ochoriem. A dala by som sa zaočkovať. Aby mi tá časť srdca nemusela chýbať,“ pokračovala záhadne moderátorka.

„Očkovanie mi nevzalo nič, korona veľmi veľa. Dôverujte odborníkom a neváhajte. Robíte to pre seba, svojich rodičov aj svoje deti. Aby vás to potom nebolelo,“ dodala Lenka. K príspevku pridala fotku, na ktorej je so svojim otcom a hoci v texte nekonkretizovala, koho jej koronavírus zobral, jej sledovatelia to pochopili tak, že to bol práve on. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť!