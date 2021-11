V Talente robil kedysi CHU*OVINY, teraz... Prišiel bez trička a ohúril!

Najhorší žonglér, aký tu kedy bol! Aj takýmito slovami "potešil" porotca Jaro Slávik súťažiaceho Stanislava Mečiara, ktorý sa v šou Česko Slovensko má talent prvýkrát objavil v roku 2018. A šťastie skúšal aj potom.

VIDEO: Stanislav Mečiar v šou Česko Slovensko má talent ako žonglér.

Avšak kým v minulosti sa Mečiar predvádzal ako žonglér, teraz stavil na oveľa pútavejšie a zaujímavejšie číslo. V priebehu roka si totiž nacvičil akrobatické vystúpenie vo veľkom kruhu. A porota nešetrila nadšenými reakciami. „Stanko nám vyrástol, vyzliekol sa, dostal rozum a konečne prestal robiť tie chu*o... ehm blbosti na tom pódiu,” poznamenal Jaro Slávik.

„To, čo som videla pred tym a čo vidim teraz, to je veľký skok,” poznamenala nadšená Diana Mórová. „Vás by sme mohli dávať za príklad, ako neutiecť po prvom neúspechu v šou Česko Slovensko má talent naštvaný a nadávať na nás, že sme mu skazili celý život. Treba si vziať to ponaučenie a nájsť niečo, čo vás baví,” povedala k tomu Marta Jandová, ktorá priznala, že počas jeho vystúpenia ani nedýchala.

VIDEO: Stanislav Mečiar svojím vystúpením ohúril nielen porotu.