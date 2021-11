Jasmina bola z Patroviča úúúplne HOTOVÁ a... Wau! Z hviezdy Talentu je NOVÝ ČLOVEK

BRATISLAVA - Svoje nadšenie vôbec neskrývala! Neodmysliteľnou súčasťou šou Česko Slovensko má talent je aj Jozef Pátrovič (80) z Prievidze. Čiperný dôchodca, ktorý rád spieva, nesmie na kastingoch do talentovej šou chýbať. Pred porotu sa postavil aj tento rok. Keď ho moderátorka Jasmina Alagič Vrbovská zbadala... Jej reakcia nemala chybu!

Jozef Pátrovič, ktorý v minulosti pracoval ako šofér autobusu, sa stal priam neodmysliteľnou súčasťou šou Česko Slovensko má talent. Jeho meno je dobre známe Slovákom i Čechom a keby sa neobjavil na kastingoch do súťaže, mnohým by sa to ani nerátalo.

Hoci dôchodca priznal, že kvôli pandémii zvažoval, že sa počas tohto ročníka súťaže nezúčastní, napokon sa nechal prehovoriť. A dobre urobil...

Jeho prítomnosti sa výrazne potešila aj moderátorka Jasmina Alagič Vrbovská, ktorá je v šou nováčikom. „Wau, ja sa chvejem! Musím povedať, že vyzeráte ešte o 10 rokov mladšie. Wau! Vy ste ozajstná legenda. Aký ste vysokánsky a taký pekný muž, veliký a zdatný,” reagovala kráska, keď Pátroviča zbadala.

VIDEO: Jasmina Alagič bola z Jozefa Pátroviča úplne hotová.

Asi nikoho neprekvapí, že keď sa Pátrovič zjavil na pódiu, publikum bolo nadšené. A potešila sa aj porota. „Som rád, že ste prišli a verím, že sa tešíte dobrému zdraviu. Vyzeráte stále rovnako, kiež by som aj ja mal takýto stroj času,” prihovoril sa mu Prachař.

Čiperný dôchodca nielen jeho príjemne prekvapil svojím vystupovaním a v jeho prejave nebolo ani štipka arogancie. Porota sa dokonca zhodla a všetci štyria ho v šou posunuli ďalej. „On spokornel. Prišla sláva a s ňou aj pokora,” skonštatoval v závere Prachař.

