DOKALIČENÁ tvár Superstaristky: Skončila celá opuchnutá a krvavá!

Alžběta Kolečkářová (Zdroj: Instagram AK/TV NOVA)

Alžběta Kolečkářová je česká speváčka, ktorá sa do povedomia verejnosti dostala vďaka druhej sérii Česko Slovenskej SuperStar, kde sa umiestnila na 6. mieste. Iba minulý rok postretla jej život obrovská rana. Jej priateľ sa totiž obesil. „Speváčka Alžběta Kolečkářová v posledných dňoch prechádza najťažším životným obdobím. Svoj život dobrovoľne ukončil jej milovaný partner a otec jej dvoch detí Marcel G.,” informoval nás vtedy manažment umelkyne.

Neskôr sa vyjadrila aj samotná Alžběta. „S bolesťou v srdci vám chcem oznámiť, že opustil tento svet náš milovaný Marcel. Bohužiaľ, život občas prichystá udalosti, ktoré neovplyvní ani žiadna duša a ani žiadna vyššia sila. Verím, že našiel svoj pokoj a mier v duši,” uviedla na sieti Instagram. Od nešťastnej udalosti prešiel už rok, no a Alžběta má za sebou nepekné zranenie tváre. Skončila celá krvavá a opuchnutá. Čo sa stalo?

„Vyzerá to tak, že som bola na kyseline hyalurónovej do svojej hornej pery, ale nenechajte sa zmýliť. Tento nový facelift zapríčinil to, že už nikdy nestúpim na longboard, pretože mi začal prinášať smolu, ako vidíme. Nebojte sa nič, malinká ryha, to bude dobré,“ zverila sa na Instagrame s tým, že najlepšie na tom je to, že je jedno ako vyzerá, človek, ktorý ju miluje, ju bude mať rád aj za týchto okolností. No a vyzerá to tak, že speváčka si z incidentu na longboarde nič nerobí. Dokonca z jej slov je zrejmé, že má aj nový vzťah. FOTO jej nového priateľa nájdete v galérii vyššie, spolu so zábermi na jej doráňanú tvár.