Radostná novinka moderátora jojkárskeho Talentu: Bude otcom!

Dávid Gránsky je u našich západných susedov obľúbeným hercom. Na Slovensku sa však do povedomia širokej verejnosti dostal najmä ako moderátor jojkárskej šou Česko Slovensko má talent. Prvýkrát sa na pódium veľkej šou postavil ešte po boku Lujzy Garajovej Schramekovej v roku 2018. No a odvtedy sa jeho život radikálne zmenil.

Stihol sa zasnúbiť, následne v roku 2019 sa aj oženil... No a mladá rodinka má aktuálne ďalšiu veľkú novinku. Na sociálnej sieti Instagram sa Dávid pochválil, že s manželkou čoskoro privítajú na svete ich prvého spoločného potomka. „Hráč číslo 3 vstúpil do hry. Očakávame (že sa čoskoro nevyspíme),“ napísal k tehotenským fotkám so svojou polovičkou. Budúcim rodičom gratulujeme!