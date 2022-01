Slováček nakydal na exmilenku: Preboha, Felix, radšej mlč!

Felix Slováček strávil 7 rokov v náručí Lucie Gelemovej. A hoci pred mesiacmi ohlásili rozchod, naďalej sa stýkali. Lenže potom zrazu novinári nafotili brunetku s niekým iným...

Zdroj: Instagram L.G.

A hudobníka to nesmierne ponížilo. Ako priznal, za rozchodom bol fakt, že on už nechcel ďalšie deti, no myslel si, že o novom mužovi v Luciinom živote bude vedieť ako prvý. „Som veľmi sklamaný z toho, čo urobila. Keby za mnou prišla s tým, že si našla niekoho, s kým chce rodinu, má to určitú úroveň. Ale keď niekto lezie do hotela v krátkej sukni a je tam s chlapom cez noc, to je čo? Svinská špina? Alebo je štetka, čo si tam ide zarobiť? Už neviem, ako to mám nazvať. Je na to nejaký iný výraz?” povedal pre Expres.cz.

Portálu poskytol siahodlhý rozhovor po boku svojej manželky Dagmar a na Gelemovej nenechali nitku suchú. Felix ju vraj celý čas živil a jej správanie považuje za zlatokopectvo. Dáda poukazovala hlavne na luxusné dovolenky a šperky, ktoré milenka získala.

Zdroj: CT

Ohrdnutý muž však zašiel až tak ďaleko, že začal komentovať Luciin výzor. „Viete, je zvláštne, keď si uvedomím, že tú ženu, ktorú som kedysi miloval, vidím úplne inak. Zrazu si uvedomujem, že nemá pekné nohy, že má vykrivené palce, že má väčší nos, široký zadok a žiadne prsia. Je to zvláštne, že mi to predtým nevadilo. Dáda bola môj sexuálny symbol odjakživa, preto som sa s ňou aj oženil,” vyhlásil. Felix, toto ale džentlmeni fakt nerobia!