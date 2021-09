Nechutné priznanie známej Slovenky: Ušlo jej priamo na móle!

V minulosti otvorene hovorila o svojich psychických problémoch a o tom, že musí brať antidepresíva. Pravidelne otvára tabuizované témy, no a aktuálne otvorene prehovorila o ďalšej. Na sociálnych sieťach sa Lula Gachulincová rozrozprávala o tráviacich ťažkostiach. Svojich sledovateľov sa opýtala, či si prdli alebo mali tráviace ťažkosti v nevhodnej situácii.

Tí sa s ňou následne delili o najrôznejšie kuriózne situácie. A jednou prispela aj ona sama. Priznala sa k niečomu, čo by si iná známa tvár určite nechala len a len pre seba. Vraj jej ušlo priamo na prominentnej akcii. „Ja som si pred 4 rokmi prdla na móle pri módnej prehliadke, lebo mi došlo: Šak som tam sama a nikto by to na mňa aj tak nepovedal,“ napísala. No ale teraz, Lula, to vie už celé Slovensko!

Zdroj: Instagram L.G.

