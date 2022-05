Tajná SVADBA slovenskej krásky: KONEČNE ukázala manžela a... Už sa pýši exotickým priezviskom!

BRATISLAVA - Lucia Gachulincová (27), ktorá sa do povedomia verejnosti dostala vďaka reality šou Farma, urobila cez víkend dôležitý životný krok - vydala sa za dlhoročného priateľa Adnana. Doteraz verejnosť nevedela, ako jej milovaná polovička vyzerá, no s dôležitým životným krokom sa brunetka rozhodla ukázať aj svojho manžela. Navyše na Instagrame sa už pýši aj novým exotickým priezviskom!

Uplynulý víkend sa z Lucie Gachulincovej stala vydatá pani! V exkluzívnom vinárstve v obci Rubáň v okrese Nové Zámky povedala svoje áno priateľovi Adnanovi. Dvojica tvorí (aj s polročnou prestávkou) pár od augusta 2018 a na jeseň sa rozhodla posunúť svoj vzťah o krok ďalej. No a svadbu sa im podarilo naplánovať za krátkeho polroka.

No hoci je brunetka verejne dobre známa a so svojimi fanúšikmi sa prostredníctvom sociálnych sietí delí o mnohé detaily zo svojho súkromného života, priateľa pred nimi po celý čas dobre skrývala. Verejnosť vedela len jediné - že sa volá Adnan a je to Slovák s exotickými koreňmi. Ako vyzerá, však doposiaľ vedeli len Lulini najbližší. No v deň, kedy sa stala vydatou pani, sa rozhodla svojho manžela konečne ukázať.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram L.G.

Navyše bleskovou rýchlosťou na sociálnych sieťach upravila aj svoje priezvisko. Dnes už z Lucie nie je slečna Gachulincová, ale pani Almaksus. Či však toto meno bude používať aj v pracovnej sfére alebo bude využívať svoje rodné, ktoré sa za roky verejného pôsobenia stalo jej značkou, sa ešte len ukáže. Mladomanželom gratulujeme!