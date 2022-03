Škandál českého divadla: Urazili Bohdalovú (90)… Okamžitý VYHADZOV!

Predstavenia s Jiřinou Bohdalovou sú v Divadle na Jazerce vždy vypredané ako prvé. No namiesto vďaky sa 90-ročnej herečke šokujúco dostalo len nemiestnej urážky. Možno nešlo o úmysel, no nevhodne naformulované slová mailu, ktorý bol rozposlaný divákom, vypálil naozaj zle.

Ten súvisel s megaúspešnou komédiou Generálka, ktorú však pred dvomi rokmi prerušila pandémia... No a odvtedy sa v repertoári Divadla na Jazerce naobjavila. Majitelia lískov tak dostali šokujúce oznámenie.

„Z dôvodu Covidu máte u nás stále ešte vstupenky za neodohrané predstavenie Generálka. Pokiaľ sa bude toto predstavenie hrať, tak asi koncom roka, bohužiaľ to nie je isté. Mám pre vás riešenie. Vyberte si z programu našej ponuky akékoľvek predstavenie, my vám urobíme výmenu,“ písalo sa v maili.

Na tom by nebolo nič zvláštne, no ďalej správa pokračovala slovami, ktoré vytočili principála Jana Hrušínského: „Pokiaľ by pani Bohdalová bola ochotná sa sa znova naučiť text a predstavenie by sa hralo, budete mať prednosť na kúpu lístkov.“ Tieto slová podľa šéfa divadla neboli naformulované šťastne a herečku Jiřinu Bohdalovú mohli uraziť. Preto sa rozhodol konať rázne.

„To je absolútne nešťastná formulácia. Jej autora som okamžite vyhodil a radšej vymenil celé obchodné oddelenie,“ povedal českému Blesku Hrušínský rozčúlene. Mail totiž pôsobí, akoby herečka nebola ochotná či dokonca schopná hrať. Do divadla sa pritom po covide vrátila a s Milanom Kňažkom hrá v inscenácii Gin Game.

„Hanbím sa za tú nehoráznu vetu. Veď my sme to mysleli absolútne opačne. Genrálka zatiaľ na obzore nie je, a tak ľuďom vraciame lístky alebo je meníme za hru Gin Game, ktorá je dokonca omnoho drahšia, len aby o pani Bohdalovú neprišli,“ dodal Hrušínský. To, či sa hra Generálka opäť v repertoári objaví, záleží len na pani Bohdalovej.

„Je to jednoduché. Keď herec dva roky hru nehrá, text sa musí naučiť úplne znovu. A pretože je Generálka skutočne náročná ako textovo, tak fyzicky, pani Bohdalovú k ničomu nenútime,“ pokračoval Hrušínský. „Veď túto kládu by sa neboli schopné naučiť herečky aj o desiatky rokov mladšie. Takže, ako hovorím, všetko záleží na Jiřinke. Ona je náš principál,“ dodal.

Veď herečka, hoci je skúsenou profesionálkou, predsa len má už 90 rokov. „Budem to riešiť s divadlom,“ odpovedala Bohdalová. „Mám 90 rokov a naozaj mám svoje limity,“ dodala a viac sa k vzniknutej situácii nevyjadrovala.