SVADBA detskej hviezdy po 20 rokoch: Wau! Spievanka, to ako vyzeráš?!

Pri pohľade na Máriu Podhradskú, ktorá je známa ako Spievanka, znie priam neuveriteľne, že začiatkom júla oslávila 46. narodeniny. Talentovaná umelkyňa, ktorú zbožňujú nielen slovenské deti, ale aj rodičia mnohých z nich, na to totiž vôbec nevyzerá.

V týchto dňoch sa s fanúšikmi podelila o mimoriadne vydarené zábery. Spoločne s partnerom Miroslavom sa totiž nechali zvečniť podobne ako pred rokmi v deň svadby, keď si sľubovali lásku a vernosť. „Už 20 rokov sa teším z rozhodnutia ísť do manželstva s mojím manželom. Život s ním je pre mňa obohatením, je krajší a veselší. Vzájomne sa dopĺňame. Kým ja ráno nedokážem vstať, on celé tie roky chystá deti do školy, kým ja nevarím, on sa to musel naučiť a vlastne vďaka mne sa stal geniálnym kuchárom. Ale zase - klince doma pribíjam ja a minule zostal prekvapený, na aké rôzne krúžky deti chodia. Prosto si žijeme taký obyčajný životík. Moja rodina je pre mňa tým najväčším bohatstvom. Krásne výročie nám prajem!” napísala k príspevku Mária.

A nebyť toho, že pán Miroslav v priebehu rokov zmenil účes, mnohí by možno ani nevedeli povedať, ktorá z fotiek je aktuálna. Spievanka totiž na záberoch vyzerá, akoby vôbec nestarla. A pri svojich troch ratolestiach dokonca pôsobí ako ich staršia sestra.

