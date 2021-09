Zuzana Belohorcová ukázala LUXUSNÉ bývanie: Za TOTO vysolíte 3500€ mesačne!

Na ostrov to rodinku ťahalo najmä pre teplejšie podnebie. V Marbelle sa vraj od septembra Zuzana vôbec nekúpala v mori a celkovo im viac vyhovujú celoročne vyššie teploty. No a keďže túžili zostať v Európe, rozhodnutie kam sa presunúť padlo práve na Tenerife. Tam už niekoĺko mesiacov obývajú luxusný trojposchodový byt s božským výhľadom.

Belohorcová aktuálne na Instagrame zverejnila video, kde ukazuje celú ich domácnosť. A veru, je čo závidieť! Nechýba božský výhľad na slečnú pláž, rodina disponuje niekoľkými terasami a k dispozícii majú aj veľký bazén. Najvyššie pochodie obýva Zuzana s Vlastom, izbu tam má aj ich synček Nevio.

Zuzana Belohorcová si s rodinkou nažíva v luxusnom príbytku Zdroj: Instagram ZB

Na druhom poschodí sa nachádzajú spoločné priestory a kuchyńa, no a to spodné patrí hosťovskej izbe a kráľovstvu princeznej Salmy, ktorá zo svojej izby vychádza rovno do záhradky so spomínaným vyhrievaným bazénom. A cena za tento luxus? „Takýto baráčik vám realitka môže zohnať v prepočte od 3000 do 3500€ mesačne. My sme mali to šťastie, že sme zaplatili na pol roka dopredu a tým pádom sme to vydealovali za tritisíc," priznala bývalá moderátorka.

No a keďže je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, pozrite si video vyššie, kde si celý byt Zuzany Belohorcovej a jej rodiny môžete obzrieť sami!

