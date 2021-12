Belohorcovej problémy s bývaním na Tenerife: SÚDNY SPOR!

Keď Zuzana opisovala ich nové bývanie na Tenerife, netajila, že chcú nový dom ešte prerobiť, aby im úplne vyhovoval. Inak ale sršala nadšením. „Dôležité je, že sme našli krásne a bezpečné miesto pre nás a naše deti. Bola to dlhá cesta skúšania a hľadania, kde zakotvíme a vyzerá to tak, že sme našli,” napísala na sieti Instagram približne pol roka po tom, ako sa na Tenerife prisťahovali.

V skutočnosti ale ju a jej manžela prenasledoval istý strach. Okolo domu sa totiž viedol súdny spor a keďže nebol ani po 21 rokoch dotiahnutý do konca, nebolo vôbec isté, či si ho niekedy budú môcť naozaj kúpiť a stať sa jeho právoplatnými majiteľmi.

Našťastie sa im to konečne podarilo. Pred 4 mesiacmi to riskli a podpísali prvé dohody a teraz už môžu oslavovať. „Dnes sme vlastne oficiálne kúpili tento barák,” povedal vo štvrtok Zuzanin manžel Vlastimil. A vysvetlil aj dôvod, prečo to trvalo tak dlho. „Bol tam 21-ročný súdny spor, tí manželia dlžili všade, kam sa pozriete a nikto nechcel vlastne ten dom kúpiť,” prezradil.

On však Zuzanu prehovoril, že do toho majú ísť a dobre to dopadne. „Oni po 21 rokoch minulý týždeň ten súdny spor uzavreli a ten dom odplombovali, očistili a my sme ho dnes kúpili. Som rád, že sme si kúpili tento neskutočný dom, lebo to pred 4 mesiacmi vyzeralo fakt strašidelne. Tie 4 mesiace som fakt nespal,” priznal nakoniec, že predsa len až takú istotu necítil. Nakoniec však ale všetko dobre dopadlo.

