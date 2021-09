Rozvedená Kucherenko: Žiadny nový chlap... Návštevy exmanžela vo väzení!

BRATISLAVA - Bývalá modelka Silvia Kucherenko je už dva roky rozvedená, no zatiaľ nepriznala žiadneho nového muža po svojom boku. Vraj nestretla takého, čo by jej vyhovoval. A naďalej navštevuje exmanžela vo väzení.

Sergeja Kucherenka zatkla polícia v roku 2015 a jeho vtedajšia manželka ho pravidelne navštevovala vo väzení a bila sa za jeho nevinu ako levica. No koncom roka 2018 sa prevalilo, že sa chystá rozvod, Ten prebehol v júni 2019.

Blondínka sa však od svojho exmanžela napriek tomu úplne neodstrihla. „Navštevujeme ho stále a vychádzame veľmi dobre spolu. Ja nie som za nejaké vyhrotené vzťahy, ani nikdy nebudem, takže... stýkame sa. V rámci možností, keď je návšteva, a malý stále ide so mnou za ním,” prezradila pri návšteve Prahy portálu Super.cz.

A neplánuje si ani meniť priezvisko ako mnohé iné ženy po rozvode. „Rozvedení sme, ale Kucherenko je veľmi pekné meno, malý sa volá Kucherenko, tak ja nevidím dôvod to meniť. A naozaj, my sme sa nerozišli v zlom, takže Kucherenko aj ostanem,” vyhlásila Silvia.

Za uplynulé roky známa blondínka nepriznala žiadneho iného muža, ktorý by stál po jej boku. Aj aktuálne vystupuje ako nezadaná. „Zatiaľ som na nikoho takého nenatrafila, čo by mi vyhovoval,” povedala. A tal redaktorku zaujímalo, aké sú požiadavky na jej muža snov. „Najnáročnejšie. Musí byť hlavne inteligentný, žiaden egoista, musí vedieť, čo chce v živote... A to ostatné, či je zabezpečený, áno, sú to dôležité veci v živote, ale nie je to to najpodstatnejšie, čo mňa na mužovi upúta,” tvrdí Silvia.