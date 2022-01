Kucherenko dostala COVID: Leží v posteli a... TAKTO vyzerá!

Dva roky odolávala, no dnes je Silvia Kucherenko pozitívna na koronavírus. „Nevadí, no nie sú to bežné dni,” skonštatovala, keď svoju situáciu oznamovala fanúšikom na sieti Instagram.

K príznakom sa nijako bližšie nevyjadrila, spomenula len, že choroba sa podpísala na jej hlase. Na vzhľade však absolútne nie. Aktuálne fotografie z covidového obdobia sa nijako neodlišujú od tých, ktoré Silvia zdieľala ako zdravá. Hoci polihuje v posteli, je dokonale nastajlovaná a vyzerá perfektne.

Ako bývalá modelka prezradila v jednom z ďalších príspevkov, pred nákazou sa snažila ochrániť a správala sa pravdepodobne dokonca opatrnejšie ako väčšina ľudí. „Milión dezinfekcie všade, za každým použitím nové rúško (tri rúška denne v koši), nestretávala som sa nejako extrémne s ľuďmi,” vymenovala. Ako však dodala, predpokladá, že covid raz aj tak dostane každý z nás.

