Markizácky šéf podstúpil premenu: V utajení mal vyzerať ako chudák, ale... FOTO Veď je z neho omladnutý "týpek"!

Rastislav sa mal pod rukami šikovného markizáckeho tímu premeniť na Viktora. Ten vraj do mliekarne prišiel ako účastník dokumentu o ľuďoch, ktorí sa kvôli koronakríze vrátili domov zo zahraničia a hľadajú si tu prácu. Diváci sa už v úvode však nestíhali čudovať a v šoku zostal aj sám šéf.

Z riaditeľov totiž v maskérni väčšinou urobila zanedbaných mužov, ktorí pôsobia, akoby na svoj vzhľad absolútne nedbali a vyzerajú omnoho staršie. Tento prípad bol ale úplne iný. Zo šéfa urobili hipstera, nasadili mu bradu, kučeravé vlasy a štýlové okuliare.

Rastisláv Lupták šéfuje známym slovenským mliekarňam. Zdroj: TV Markíza

Keď sa napokon uvidel v zrkadle, nemohol uveriť vlastným očiam. Ako brigádnik Viktor pôsobil ako štýlový muž, pripomínal akéhosi hipstera a tipli by ste mu tak o desať rokov menej. To si zjavne uvedomoval aj on sám, keď sa neustále obzeral a vyhlásil, že si príde oveľa mladší. Čo poviete? Mohol by sa týmto vzhľadom inšpirovať aj v skutočnosti?

Ak ste zmeškali prvú časť Utajeného šéfa a chcete vedieť, ako to dopadlo, môžete si ho pozrieť na Voyo, kde už teraz nájdete aj ďalšiu epizódu!

Z nenápadného šéfa urobili v maskérni omladnutého "týpka" Zdroj: TV Markíza