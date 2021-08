Veronika z Twiins v šiestom mesiaci šokovala: Nový hit s talianskou hviezdou a.... Vebi, kde máš bruško?!

Singel Break the Ice vznikol ešte minulý rok v spolupráci s DJ-om Sparadise, ktorý je mimoriadne populárny v Taliansku i Španielsku, a preto ich spoločný hit vyjde vo viacerých krajinách. Klip sa ale nenakrúcal v zahraničí, hoci to tak vyzerá. Luxusné priestory z videa sa napodiv nachádzajú v meste pod Zoborom. Nádhernú vilu, ktorá vyzerá ako exkluzívna usadlosť kdesi pri mori, si pre natáčanie zapožičali od nitrianskeho podnikateľa.

Úžasné priestory a samotná pieseň však nie sú tou jedinou zaujímavosťou. Hoci sa klip vyrábal v čase, kedy sa už verejne vedelo, že je Veronika tehotná, výrazné bruško by ste hľadali márne. Pokiaľ by nebolo známe, že Vebi čaká dieťatko, zrejme by ste si tipli, že sa prinajlepšom dobre najedla alebo by ste si nevšimli vôbec nič.

Zdroj: Instagram.com/twiinsmusic

„Bolo to približne pred mesiacom a to som bola v šiestom,” prezradila nám s úsmevom speváčka, keď sme ju oslovili, ako je možné, že jej bruško je takmer neviditeľné. A ako teda v takomto štádiu tehotenstva zvládla celé nakrúcanie? „Natáčali sme od jedenástej do tretej v noci, takže som bola celkom unavená a na druhý deň som to musela dospať, ale inak bolo všetko v poriadku, užili sme si to,” dodala Veronika.

No ale uznajte... Však by ste si netrúfli povedať, že len tri mesiace po týchto záberoch čaká pôvabnú budúcu mamičku pôrod?