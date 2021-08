Kucherenko sa VYZLIEKLA: Fanúšikovia dostali, čo chceli!

BRATISLAVA - Vždy, keď sa Silvia Kucherenko na sociálnej sieti pretŕča v plavkách, hrnú sa poznámky, že lepšie by to bolo bez nich. A tak blondínka ich prosby vypočula...

Každý si už musel všimnúť, že Silvia Kucherenko sa rada "vystavuje". Nuž, telo na to má, prsia jej spravili pekné a leto je na predvádzanie sa v sexi outfitoch či bikinách ako stvorené.

Zdroj: Instagram S.K.

No len čo sa bývalá modelka objaví na záberoch v plavkách, vždy sa nájde niekto s poznámkou, že bez nich by to bolo lepšie. Silvia síce tvrdí, že hore bez sa vôbec neopaľuje, ale nakoniec svojich fanúšikov vypočula a zhodila aspoň ten horný diel.

„Konečne si nabrala trochu odvahy,” vyhlásil na margo týchto záberov jeden z verných fanúšikov. Ako vždy, aj teraz sa našli ženy, ktorým takáto prezentácia nevoňala, ďalšie sa blondínky zastali: „Keď je niečo krásne, treba to ukázať a nie skrývať. A ten, kto to komentuje, tak len závidí.”

Zdroj: Instagram SK

Zdroj: Instagram SK