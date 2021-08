Kucherenko vystavila PRSIA: Ups, Silvia, neobliekla si sa náhodou naopak?!

Silvia Kucherenko s vystavovaním svojich vnád v odvážnych outfitoch nemá žiadny problém. Dokázala to aj v týchto dňoch, keď sa vybrala do Prahy.

Zdroj: Instagram SK

Zdroj: Instagram SK

Lenže niektorým ľuďom sa strih overalu akosi nezdal a hovorili si, či to tak naozaj má byť. A poniektorí dokonca našli odvahu sa blondínky na to aj spýtať. A tá nakoniec zistila, že naozaj si tento kúsok obliekla inak, ako to výrobca zamýšľal.

„Dobre, tak teraz som zistila, ako sa ten overal nosí, ale zase – keď tam máte čo položiť, tak aj takto sa to dá… Už sa ma aj niektorí pýtali, či to nemám naopak. No, moji milí, zozadu to je bez látky,” uviedla na Instagrame Silvia, ktorá priložila fotografiu modelky v rovnakom overale. A mal by sa nosiť na prsiach prekrížený. Ktorý štýl sa vám páči viac? Silviin alebo tmavovlasej modelky?

Zdroj: Instagram SK

Zdroj: Instagram SK

