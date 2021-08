Slovenský komik je OTCOM: Komplikácie? Pôrod musel tajiť!

„Stalo sa to. 12. 8. 2021 som sa stal najšťastnejším v živote. Bolo to kus zložitejšie, ako malo byť,” priznal Jakub, ktorý nezabudol poďakovať lekárke Alexandre Mamovej, ktorá je na sociálnych sieťach známa pod influencerským menom doubletrouble a pričinila sa o to, že komikov synček Artur aj manželka Ivana sú v poriadku.

Pod fotkou s narodeným synčekom sa Lužinovi kopili odkazy od fanúšikov a kamarátov. Nadšenie neskryvali napríklad Veronika a Sajfa Cifrovci, či Dominika Kavaschová a Fero Joke.

„Lásky, ďakujem vám za všetky blahoželania. Ja viem, že sa to stalo už v utorok, ale musel som to držať v tajnosti, keďže nie všetci boli v poriadku. Ale už sú,” prezradil neskôr v príbehoch Lužina, ktorý si práve dnes odviezol už svoju polovičku a ich krásneho synčeka konečne domov.

Spoločnou fotkou sa na Instagrame pochválila aj novopečená mamička. „Mladý pán tiež rád chodí v predstihu ako jeho tato. A rovnako sa aj tvári na fotkách,” reagovala Ivana, ktorá sa zároveň ponúkla, že ak by to Sáre Cifrovej so synom Kristíny Tormovej nevyšlo, tak ich Artur je ďalším nádejným ženíchom v poradí.

