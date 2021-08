Obľúbený slovenský moderátor: 50-ka na krku a... ROZVOD po 30 rokoch!

BRATISLAVA - Životné jubileum už neoslavuje po boku manželky. Ako tento rok vyšlo najavo, moderátor Marcel Forgáč už dlhšie so svojou ženou nežije. Ich vzťah sa rozpadol po takmer 30 rokoch.

Marcel Forgáč sa narodil 12. augusta 1971. Pracovne začínal v regionálnom prešovskom rádiu, neskôr prešiel do regionálneho štúdia Fun Rádia. Odtiaľ sa časom presunul do Bratislavy a vo Fun Rádiu funguje doteraz. V rokoch 2004 až 2006 si odskočil do Rádia FM, kde pôsobil ako šéfredaktor.

Už dlhé roky tvorí moderátorskú dvojicu s Milanom Juniorom Zimnýkovalom. Pôsobili spolu nielen v éteri, ale aj v programe Nikto nie je dokonalý či šou Česko Slovensko má talent.

Nie však nehovoria ani oddeleným pracovným príležitostiam. Forgáč sprevádzal aj mnohými galavečermi. Ukázal sa napríklad pri vítaní hokejistov po získaní zlatej medaily či pri voľbe viacerých kráľovien krásy.

Aktuálne je Marcel súčasťou relácie Inkognito, kde platí za odborníka na športovcov.

Marcel Forgáč má dvoch synov – Mareka a Adama. S ich mamou však už nežije. V máji prezradil, že sú už 15 mesiacov od seba a išlo o rozhodnutie práve pani Adriany.

Dvojica sa spoznala pri práci na východe republiky. „My sme mali 20 rokov, keď sme sa spoznali, takže my sme už veľmi dlho spolu,“ prezradila kedysi pre jojkársky TopStar pani Forgáčová. Od tých čias teda uplynulo už 30 rokov. No hoci sa zdá, že samotný rozvod ešte neprebehol, 30. výročie veru už spolu neoslavovali.