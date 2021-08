Dara Rolins po zrazení dôchodcu (†63): EXEKÚCIA... Odmietla zaplatiť pozostalým!

Po tom, ako došlo k zrážke automobilu s motocyklom, bol Jindřich Rotrekl prevezený do nemocnice. Speváčka mu zaželala skoré uzdravenie, no muž následkom nehody o niekoľko hodín podľahol.

Vdova po Jindřichovi Rotreklovi a speváčka Dara Rolins

Dara Rolins sa preto postavila pred súd. Hoci sa bránila, že nebola na vine, súd jej naparil nepodmienečný trest, bol jej na tri roky odobratý vodičský preukaz a navyše mala rodine vyplatiť približne milión korún.

Táto povinnosť sa jej však nepozdávala. „A prečo by som to robila, keď mi ten pán vošiel do protismeru?” povedala kedysi pre Blesk. A ako uvádza vo svojej knihe právnik rodiny Karel Friml, dostať od umelkyne peniaze bol naozaj beh na dlhé trate.

„Ani jedna, ani druhá, ani tretia upomienka (dokonca s dodajkou, aby určite došla) ju nepriviedla k tomu, aby našla cestu do poisťovne,” napísal právnik s tým, že ak by Dara vzala rozsudok do poisťovne, tá by musela náhradu škody uhradiť z povinného ručenia.

Nakoniec musela speváčka siahnuť poriadne hlboko do vlastného vrecka. „Nezostávalo teda nič iné, než to, čo nakoniec musí urobiť každý veriteľ, keď dlžník nechce zaplatiť: podá návrh na exekúciu. Až potom pozostalí svoje peniaze podľa rozsudku súdu dostali. Pretože vodička ani jej právni zástupcovia nedokázali včas a riadne zaistiť, aby podľa súdnych rozhodnutí bolo odškodnenie zaplatené, stálo ju to na nákladoch exekúcií státisíce navyše. Z vlastného vrecka a zbytočne,” skonštatoval právnik v knihe Žil jsem s justicí.

Podľa Dary, ktorá najprv podávala odvolanie, vraj boli nároky rodiny premrštené a nehoda nebola riadne vyšetrená.