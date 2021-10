Dara Rolins o druhom dieťati: Chvíľu to s ním skúšala a potom... KONIEC!

PRAHA - Speváčka Dara Rolins v roku 2008 porodila dcéru Lauru, no s jej otcom Matějom Homolom sa neskôr rozišla. Ďalší dlhodobý vzťah mala s raperom Rytmusom. A ako najnovšie prezradila, o dieťa sa aj chvíľu pokúšali, ale potom...

Dara Rolins je v 48 rokoch mamou jedinej dcéry Laury. S jej otcom, hudobníkom Matějom Homolom, sa rozišla po búrlivej afére, keď ho nachytali, ako si v dodávke užíva s inou. „Prečo vykrikoval do médií, ako ma miluje a chce mať so mnou ďalšie dieťa?” pýtala sa v tom čase sklamaná speváčka.

Zdroj: Instagram M.H.

Nakoniec sa však ich vzťahy utriasli a dokážu spolu vychádzať ako Laurini milujúci rodičia. A približne po roku prasklo, že Dara už má niekoho iného, a to Patrika Vrbovského. Ich vzťah sa zdal ideálny, no nakoniec tiež vydržal len pár rokov.

Po ich rozchode mnohí špekulovali, že dôvodom bolo dieťa, ktoré Rytmus chcel a Rolins už pravdepodobne nie. Aktuálne ale vyšlo najavo, že o žiadne kategorické odmietnutie nešlo. Dvojica sa o dieťa dokonca pokúšala. „Mala som v jednej chvíli pocit, vlastne mali sme ho s bývalým partnerom obaja, že by sme možno chceli bábätko. Chvíľku sme sa o to aj pokúšali. Ale boli sme rozlietaní, žili sme veľmi rušným životom,” uviedla Dara pre expres.cz. „Bola som s tým vyrovnaná, že my s Patrikom asi mať dieťa nemáme a išli sme ďalej. Čertvie, či spolu budeme, hovorili sme si, a tak sa aj stalo,” dodala.

Zdroj: Facebook D.R.

A ako prezradila, po druhom dieťati už následne ani netúžila. „Druhé dieťa nechcem,” povedala s tým, že z okolia ale preto cíti veľký tlak. „Nikdy som už potom nemala pocit, že je škoda, že Laura nemá súrodenca. teraz už dieťa mať nechcem, ani Laura už nevyžaduje súrodenca,” povedala.