DCÉRA Zuzany Čaputovej šokovala verejnosť: FOTO Vystrihala sa a teraz… Portfólio v prestížnej MODELINGOVEJ agentúre!

Prezidentka Zuzana Čaputová

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

BRATISLAVA - Prezidentka Zuzana Čaputová je na sociálnych sieťach pomerne aktívna, no nevyjadruje sa tam len k politickým záležitostiam. Pokiaľ sa práve nevenuje povinnostiam hlavy nášho štátu, priaznivcov občas nechá nahliadnuť aj do súkromia. Na svojom profile už zverejnila i fotky svojich dvoch pôvabných dcér. No vedeli ste o tom, že jedna z nich sa venuje modelingu?