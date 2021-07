TRAPAS tanečníka Jara Bekra: V obchode spôsobil rozruch… HANBA na tri zimy!

BRATISLAVA - Voňavé vzorky v obchode často lákajú k tomu, aby ich človek ovoňal, hoci ani neplánuje daný produkt kúpiť. Toto bol aj prípad známeho slovenského tanečníka Jara Bekra (48). No potom prišiel moment, kvôli ktorému by sa najradšej zakopal pod zem. Ups, HANBA na tri zimy!

Všetko to začalo približne pred mesiacom. „V obchode v ktorom medzi inými majú také vonné oleje čo do nich dáte také špajle a voní to v miestnosti. Rád ich voniam a vyberám a neviem prečo, vzorky, ku ktorým si môžete pričuchnúť, sú z tých najväčších balení, “ porozprával Bekr. A práve na zle uchopiteľný tvar vonného olejčeka zrejme tanečník doplatil...

„Pred časom som tam bol takto uchylácky pričuchávať a asi tretia vzorka bola trochu zachytaná a mastná od toho oleja a samozrejme sa mi vyšmykla a rozbila sa na zemi. Smrad, teda vôňa po celom obchode a predavačka so zdvihnutým obočím len počúvala moje: ‚prepáčte, ale tá fľaštička bola mastná, a preto sa mi vyšmykla,“ priznal trápny moment Bekr.

Jaro Bekr s partnerkou herečkou Monikou Hilmerovou a deťmi. Zdroj: Foto: Ján Zemiar

Vtedy už len schmatol prvý, ktorý zbadal, zaplatil a z obchodu vypadol. Vrátil sa do neho približne až po mesiaci a pevne dúfal, že si na nepríjemnú situáciu už nikto nespomenie. „Dnes som tam bol opäť. Keď som uvidel tú predavačku, iba mi napadlo, že kokos, to už čo by bolo, ak by mi vypadla tá fľaška... a... Hneď prvá, čo som chytil do ruky mi ebla na zem a rozbila sa. Rovno pred ňou,“ priznal Jaro.

Tentokrát sa už nezmohol na žiadne ďalšie slová. „Nič som nehovoril, lebo som videl jej pohľad a to, že pochopila, že som úplne šmatlavý a najskôr budem asi aj úplne ebnutý. Hanba na tri zimy,“ dodal tanečník, na ktorého v tomto obchode budú zrejme ešte dlho spomínať a pri jeho najbližšej návšteve budú predavačky tŕpnuť, čo opäť rozbije.

