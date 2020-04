VIDEO Herečka z Oteckov v šoku: Obrovský krik zo záhrady... Zľakli sa všetci, aj pes!

Dodnes si mnohé rodiny ctia tradície a chlapi po celom Slovensku oblievajú a šibú ženy zo svojho okolia, aby boli krásne a zdravé celý rok. Nič nenechal na náhodu ani tanečník Jaro Bekr, ktorý si pre svoju manželku, Moniku Hilmerovú, prichystal naozaj špeciálne prekvapenie.

Najprv ju síce len jemne pofŕkal vodou, no potom to schytala v plnej paráde. Z ich záhrady sa odrazu ozval obrovský krik a zľakol sa úplne každý. Herečka, jej dcéra Zara, syn Leo. Dokonca aj ich pes odskočil v strachu z toho, čo sa deje. Zo strechy sa totiž odrazu lial prúd vody.

„Pár minút predtým som si v duchu vravela, že musím Jarovi dohovoriť, nech nabudúce s Leom vymyslí dačo zábavnejšie, než len také symbolické pofŕkanie vodou, čo spravili ráno... A vzápätí som schytala toto. Keďže nás ľúbi a je starostlivý, našťastie dal teplú vodu,“ napísala Monika k videu. A vyjadril sa aj samotný aktér.

„Ráno sme s Leom Moniku a Zarku vyšibali. A Monika tak trochu sklamane, že ‚a voda nič?‘ Tak sme ich tak trochu pofŕkali vodou z pohára. Moniku to moc neuspokojilo, ale tvárili sme sa, že to je všetko... To som už mal pripravený rebrík a vedro už bolo na streche, keďže som si privstal o trochu skôr... Potom už stačilo iba vystreliť z domu prvý, nespadnúť z rebríka pri tom šprinte hore a čakať, kým vyjdú,“ opísal Bekr.