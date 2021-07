Známa Slovenka na TESTOCH v Španielsku: Šialené sumy... Odpadla som!

ŠPANIELSKO - Krásna Kristína Kormúthová si aktuálne užíva slniečko v cestovateľmi obľúbenom Španielsku. Temperamentná tmavovláska relaxuje pri mori, vychutnáva si dobré jedlo a zlákalo ju to aj na golfové ihrisko, keďže tento šport je jej veľkou vášňou. Tu však jej dovolenka nekončí...

Kristína má v pláne pokračovať v cestovaní ďalej. To, do akej krajiny sa po odlete zo Španielska plánuje vydať síce neprezradila, no "pochválila" sa skúsenosťou z testovania, ktoré musela pred odletom absolvovať.

Za testy v Španielsku vysolila toľko, že bežného Slováka, nebodaj s početnou rodinou, by zrejme na mieste rovno trafil šľak. „Tým, že cestujem o dva dni do ďalšej krajiny, musela som si urobiť test a... Zaplatiť za antigén 99€ a za PCR 189€ fakt nie je málo...Odpadla som. Normálne mi je cez smiech do plaču," informovala šokovaná Kormúthová na svojom Instagrame.

Kristína Kormúthová musela za testovanie vysoliť poriadne mastnú sumu... Zdroj: Instagram K.K.

Ak by negatívne výsledky z takéhoto PCR potrebovala len bežná rodinka s jedným či dvomi deťmi, ktoré sa musia testovať, zaplatili by 567 alebo 756€. A to už je cena, za ktorú si viete vyplatiť slušnú časť celej dovolenky. „Dúfam, že aspoň tento šalát vjde pod 100€," dodala ironicky Kormúthová, keď potom išla dopriať zdravý obed.

