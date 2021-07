Má 35 na krku a telo ako... Známa Slovenka sa ukázala HORE BEZ: FOTO Z erotického záberu vám bude poriadne horúco!

BRATISLAVA - Tak toto by od nej zrejme čakal len málokto! Odvtedy, ako Miroslava Luberdová (35) zožala úspech v prestížnej súťaži Miss Slovensko a odniesla si titul I. vicemiss, uplynulo už neuveriteľných 18 rokov A hoci sa vtedy písal rok 2003, Mirkino meno doteraz nezapadlo prachom. A nielen to!

O tom, že Mirka bola skutočne výnimočne krásnou finalistkou, svedčí aj fakt, že modelingu sa občas venuje dodnes a stále je o ňu záujem. Nie je žiadnym tajomstvom, že niečo také sa nepodarilo každej dáme, ktorá v minulosti získala vysnívanú korunku. Niektoré sa do úzadia stiahli samé, iné sa skrátka neujali.

To sa ale nedá povedať o Mirke, ktorá vie dodnes urobiť na móle poriadny prievan a dokázala by "sfúknuť" aj mladšie ročníky. Dôkazom týchto slov sú aj horúce zábery, ktoré nedávno zverejnila na svojom profile na Instagrame. Luberdová rozhodne nepatrí ženy, ktoré rady pôsobia vyzývavo, no keď už tak urobí, stojí to zato.

Na móle je Mirka Luberdová stále ako ryba vo vode Zdroj: Jan Zemiar

A presne to si človek povie pri pohľade na spomínané fotografie, ktoré sú na Mirkine pomery naozaj odvážne. Pod taktovkou Michala Hudeca totiž vznikli snímky úplne nahej brunetky. Nemá na sebe ani kúsok oblečenia a hoci sa decentne prekrýva, na jednom zo záberov jej vykukli aj nahé prsia s bradavkami.

Tie však na sociálnej sieti prekryla smajlíkom v tvare srdiečka a hoci nie je vôbec ničím zahalená, absolútne nepôsobí vulgárne či lacno. Práve naopak. Výsledné fotky sú elegantné a doslova čarovné, z čoho by si dámy rozhodne mohli brať príklad. Takto sa to robí!