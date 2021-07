Cibulková sa na materskej nenudí: Tenis je minulosťou… Aha, aký BIZNIS rozbehla!

BRATISLAVA - V polovici júna uplynul rok od chvíle, kedy sa život Dominiky Cibulkovej a jej manžela Michala Navaru obrátil naruby. Hviezdna športovkyňa na svet priviedla synčeka Jakubka, ktorý sa stal stredobodom jej vesmíru. A práve vďaka svojmu malému princovi aktuálne urobila niečo, na čo by nikdy predtým ani nepomyslela!

Nie je žiadnym tajomstvom, že móda je Dominikinou vášňou a rada investuje do tých najluxusnejších značiek a exkluzívnych kúskov. A aktuálne sa do tohto biznisu aj sama vrhla. Vydala sa však trošku iným smerom. Známa blondínka si najnovšie otvorila butik, ak by ste však čakali, že na svoje si prídu dospelé nákupné maniačky, ste na omyle.

Podnikanie, do ktorého sa vrhla aj so svojím kamarátom Andrejom Kusalíkom, je zamerané na tých najmenších. Obchodík, ktorý si zriadili v centre Bratislavy, je plný rozkošného oblečenia pre bábätká. „Jakubko mi ukázal svet a lásku, o ktorej som netušila, že existuje. Samozrejme, popri všetkých povinnostiach, ktoré k materstvu patria, som ale nezabudla na moju ďalšiu vášeň, a to je láska k móde,” napísala Dominika a dodala, že k tej detskej ju doviedol práve jej drobček.

Počas materskej vraj bývalá tenistka zistila, že na Slovensku jej v oblasti módy niečo chýba. A práve preto sa rozhodla, že s Andrejom sa pustia do svojho vlastného biznisu a toto prázdne miesto zaplnia. V ponuke sa dokonca ocitnú práve kúsky od značiek, v ktorých vyrastal malý Jakubko. Pre Dominiku je táto móda úplnou srdcovkou.

Dominika Cibulková si nepotrpí len na vlastné oblečenie, ale aj na to detské

„Je veľmi jemná a odráža všetko, čo mi pripomína Jakubka, keď bol ešte úplne malé bábätko... A, samozrejme, že obchod sa nemohol volať inak, ako po ňom,” napísala hrdá mamina a najnovšie aj biznismenka v oblasti módy. Zriadiť budik v centre Bratislavy sa blondínke podarilo v priebehu necelých 7 mesiacov. Spoločnosť, ktorá obchod prevádzkuje, totiž vznikla len krátko po Novom roku. Alebo konkrétnejšie - zmenila názov.

