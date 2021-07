Hviezda Oteckov Dominika Kavaschová ukázala babku: Ej, pozrite, aká čiperka!

Hviezda Oteckov porodila dcérku: Aha, aké netradičné meno dostala!

Dominika Kavaschová sa začiatkom mája stala mamou dcérky Maie. Namiesto nabitých natáčacích dní, si tak herečka aktuálne naplno užíva rodinného pokoja. Aj tradičnú letnú dovolenku pri mori vymenila za oddych na rodnom východe.

Svojich fanúšikov na sociálnej sieti Instagram tak v posledných dňoch zahŕňa fotkami so svojimi najbližšími. Zverejnila aj záber s milovanou babkou. No a nielen, že staršia tmavovlasá dáma je zjavne veľká čiperka, ale podobu so svojou slávnou vnučkou rozhodne nezaprie.

„Moja babka krásna prekrásna,“ napísala k záberu s usmievavou pani Dominika Kavaschová. No a babka s vnučkou majú nielen podobné črty tváre, ale herečka po svojej starkej zdedila aj šibalské oči a pekný úsmev. Veď pozrite na ne, rodinné puto by rozhodne nezapreli!

Zdroj: Instagram D.K.

