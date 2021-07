Tajný ROZVOD: Herec z Oteckov a matka jeho detí už nie sú spolu… Má iného!

Zoznámili sa v divadle, kde spolu pôsobili - Peter ako herec a Petra ako tanečnica. Zamilovali sa do seba a pár tvorili dlhé roky. Narodili sa im dokonca aj dve deti - dcérka Sárka a syn Marko. No ako sa nám podarilo zistiť, po siedmich rokoch manželstva prišiel koniec.

Dvojica netvorí pár už viac ako rok, no k definitívnemu rozvodu prišlo len pred pár týždňami. „Naťahovalo sa to aj kvôli pandémii. No obaja dnes už majú vlastné životy,“ dozvedeli sme sa od nášho zdroja. A o tom, že to je medzi exmanželmi definitívne, svedči aj fakt, že v Petrinom živote je už aj nový muž.

Petra má už nového priateľa, kolegu tanečníka. Zdroj: Instagram P.N./F.C.

Bývalá finalistka Miss Universe 2008 sa novým priateľom Filipom, ktorý je mimochodom tiež tanečník a poznajú sa roky, pýši aj na sociálnych sieťach. Navyše si zmenila aj priezvisko Makranská, na svoje dievčenské - Nezvalová. Nám nezostáva nič iné, len obom popriať, nech nájdu svoje šťastie... Aj keď už každý to svoje.

Petra si priezvisko zmenila na to, ktoré mala pred svadbou. Zdroj: Instagram P.N./F.C.