Drobová (47) extrémne trpí: Za blbosť sa platí!

Posledných pár dní sa teploty šplhajú poriadne vysoko a mnohí si užívajú letný relax. Tí šťastnejší bez následkov a iní... Nuž.

Asi každému sa už niekedy stalo, že silu slnečných lúčov podcenil. „Ja fakt nemôžem uveriť tomu, že ešte aj v mojom veku spravím takú blbosť, že sa spálim, ale ľudia tak, že som trpela celú noc. Nevedela som ležať na žiadnej strane, pretože to pichalo,” priznala blondínka na sieti Instagram.

Zároveň vyzvala svojich fanúšikov, aby jej poradili, ako sa s následkami spálenia čo najskôr vysporiadať. O tom, že situácia je naozaj vážna, svedčí aj fakt, že Drobová musela proste odriecť aj naplánované záväzky. „Vyzerá to tak, že dnes musím zrušiť všetky plány. Mala som ísť do Prahy, už o 8 ráno som mala byť vo vlaku, no proste nedalo sa,” prezradila dnes ráno.

