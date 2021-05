Sajfa v Čo ja viem obchytával rekvizitárku: Keď sa to dozvedela jeho manželka... VIDEO Fuuu, to je trapas!

BRATISLAVA - Toto si zrejme museli vydiskutovať! V piatkovej časti vedomostnej relácie Čo ja viem sa medzi hosťami objavila moderátorka Veronika Cifrová Ostrihoňová. Ako to už býva, Marcel Merčiak aj s ňou hneď na úvod prehodil pár slov a reč prišla i na jej manžela...

„Sajfa tu už bol,” ozrejmil Merčiak a vypytoval sa, či dal Veronike pred nakrúcaním aj nejaké rady. Tá uviedla, že Sajfa na to podľa nej už aj zabudol, no zaujímalo ju, či vyhral. „Raz vyhral, raz nevyhral a potom ešte v tom opravnom pokuse,” začal moderátor, no vzápätí si spomenul na čosi celkom iné.

A síce, že Sajfu to akosi ťahalo k slečne, ktorá má na starosti rekvizity. „Pamätám si, že obchytával nám tu rekvizitárku, čo tu nosila,” šplechol Veronike do tváre. A jej reakcia? Tá naozaj stála zato, pozrieť si ju môžete vo videu nižšie!