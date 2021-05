Spevák zo Superstar spomína na Viršíka (†56): Keby nebolo jeho... TOTO by mnohé celebrity nespravili!

BRATISLAVA - V stredu podvečer sa na verejnosť dostala smutná a zároveň mimoriadne šokujúca správa. Vo veku len 56 rokov do neba odišiel moderátor Július Viršík. Toho si nezamilovali len poslucháči rádií, no istý čas sa objavoval aj na televíznych obrazovkách. A to najmä počas svojho porotcovania v šou Slovensko hľadá Superstar, ktorú kedysi vysielala verejnoprávna RTVS.

Zosnulý Viršík bol odjakživa známy svojimi trefnými a vtipnými hláškami. Zrejme nikto nezabudne na jeho prirovnanie "Ste ako dve hrozná. Jedna hrozná aj druhá hrozná." Diváci ho však milovali a iný ako pozitívny vzťah k nemu nemali ani súťažiaci. Julo vždy hovoril k veci a bol mimoriadne férový. No a to ani zďaleka nie je všetko.

Finalistom sa snažil zo všetkých síl pomôcť aj po tom, čo sa vypli kamery a šou došla do svojho finále. To sa už dnes medzi porotou veľmi nenosí. Ibaže Viršík bol iný a neváhal podať pomocnú ruku, aby speváci dostali svoju príležitosť aj po skončení Superstar. Na zosnulého moderátora si takto pamätá aj Jakub Petraník, ktorý sa dostal do finále Slovensko hľadá Superstar 2.

S Viršíkom sa spoznal práve tam a ich spolupráca pokračovala i naďalej. Julova smrť ho mimoriadne zasiahla. „Julo bol pre mňa najobľúbenejší člen poroty, keď som bol v Superstar. Cítil som v ňom najväčšiu oporu, pretože som mal pocit, že mi fandí. Musím sa priznať, že keď som spieval na prenosoch, on bol ten, na ktorého som sa najčastejšie pozeral, lebo som veril tomu, že verí, že to dám,” povedal Jakub pre Topky.sk

Julo Viršík počas porotcovania v Superstar Zdroj: TASR

Práve vďaka Viršíkovi sa mohol aj naďalej venovať hudbe. „Pamätám si, s akou malou dušičkou som si naňho zohnal kontakt, keď robil festivaly a chcel som tam ísť hrať s kapelou. Nabral som odvahu a šiel som za ním. Doteraz si pamätám, ako vyzerala tá kancelária. Bez váhania mi povedal, že s nami rátajú a celé leto sme sa stretávali na jeho festivaloch,” zaspomínal si Petraník.

Jakub Petraník venoval Viršíkovi mimoriadne dojímavé slová. Zdroj: Archív J.P.

„Odkedy sa menej venujem vystupovaniu, tak som vždy rád počúval jeho reláciu, keď som šiel autom a vždy som si ho vedel vizualizovať, keď som ho počúval. Julo bol pre mňa veľký človek a dovolím si povedať, že on bol jeden z dôvodov, prečo som to dotiahol až do finálových kôl, pretože on mi dodal sebadôveru. Julo, budeš tu chýbať,” odkázal svojmu niekdajšiemu mentorovi na záver.