O Viršíkovej smrti prehovoril jeho známy: Stretli sa pár dní predtým... Veď bol úplne zdravý!

Podľa ľudí z jeho okolia, ktorí sa s ním v poslednom období stretli, nič nenasvedčovalo tomu, že by mal usmievavý moderátor akékoľvek vážne zdravotné problémy. Správa o jeho nečakanom odchode ich mimoriadne zarmútila a zároveň veľmi zaskočila.

Za Viršíkom smúti aj hairstylista Vladimir Lekár, ktorý sa stará o vlasy mnohých známych Slovákov. Aj moderátor pravidelne navštevoval jeho kadernícky salón a vzťah medzi nimi sa prehĺbil do priateľstva. „S Julom sme sa poznali sedem rokov, chodil sa ku mne pravidelne strihať. Bol úžasný človek. Môžem povedať, že sa nikdy na nič nesťažoval. Bol usmiaty, veselý, zábavný,” zaspomínal si pre Topky.

Naposledy sa stretli pred necelými dvomi týždňami. Podľa Vladimira bol absolútne v poriadku. „Vôbec nič nenasvedčovalo tomu, že... Preto ma táto správa veľmi zaskočila, stále tomu nemôžem uveriť. Myslel som si, že je to sen, že sa to nedeje,” povedal nám šokovaný hairstylista.

So zosnulým moderátorom sa mali v pondelok opäť stretnúť. Žiaľ, tam hore to zariadili inak. „Bohužiaľ... Stalo sa, čo sa stalo. Nechápem. Športoval, zdravo sa stravoval... Boli sme si naozaj blízki, vždy sme sa dobre porozprávali, neviem, čo mám na to povedať, som stále zaskočený, všetci sme. Bol to človek s veľkým srdcom a dušou, bude nám všetkým chýbať,” dodal na záver zarmútený hairstylista.