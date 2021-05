Slovenská speváčka prišla o starého otca: Zabil ho koronavírus... Nechutné komentáre kvôli očkovaniu!

„Zomrel na Covid vo februári tohto roka. Silný chlap ako hora, ktorý by bol schopný vo svojom veku ešte postaviť nový dom. Skolilo ho to z týždňa na týždeň a my všetci sme z toho zostali v absolútnom šoku. Hoci sa mohol dať ešte ako zdravý zaočkovať, odmietol to...," napísala otvorene hudobníčka.

Jej starký mal tento mesiac osláviť 85-rokov. „Zostalo mi tak strašne smutno, lebo posledné, čo som od neho v telefóne počula bol príšerný kašeľ a niekde medzi ním vysilené “ahoj Zuzinka, ďakujem”... Myslela som naňho, lebo tu ešte mohol byť," zverila sa smutná speváčka, ktorá po smrti starého otca prežívala veĺkú bolesť a práve preto príspevkom apelovala na tých, ktorí ešte stále váhajú a nevedia, či sa dať zaočkovať.

Zuzana Smatanová prišla o milovaného starého otca. Zomrel kvôli ochoreniu Covid-19 Zdroj: Facebook Z.S.

Pod smutným súkromným príspevkom jej ľudia vyjadrili sústasť, mnohí z nich, bohužial, prežili podobné chvíle ako ona sama. Kvôli koronavíru taktiež prišli o svojich blízkych, ktorí tu ešte mohli byť. Niektorí sa očkovať nechceli, iní sa podania vakcíny, žiaľ, už nedožili. Aj napriek týmto nešťastným príbehom sa však našli takí, čo si do Smatanovej kopli.

Ako to už dnes bežne býva, padli aj nezmyselné obvinenia zo zaplatenej reklamy. Niektoré komentáre boli vyslovene nechutné. „Pri všetkom rešpekte k Zuzane, taký marketing nemalo ešte nič, ako tieto všemohúce vakcínky," znie komentár muža, ktorý mal potrebu sa takto vyjadriť k príspevku, kde rozprávala o smrti svojho starého otca.

„Pane Bože, aki ste s týmito informáciami trápni, ja keď sa pôjdem očkovať proti tetanu, tiež to sem mám zavesiť? Je mi fakt smutne, že ste sa všetci dali oblbnúť, ale to nehodnotím, vlastne nič nehodnotím, len trápnosť pridávania takýchto oznamov. Ale inak ok, vaša stena, váš príspevok, i keď trapas," napísala zasa ďalšia žena, hoci už nedodala, čo konkrétne na je na správe o smrti blízkeho trápne, pričom jej nikto neberie, aby si na svoj vlastný profil napísala trebárs aj infomáciu o tetanuse - ak tú potrebu cíti.

Smatanová to však v závere svôjho pôvodného popisu k fotke dokonale vystihla. „Pre tých, ktorí toto moje rozhodnutie zhejtujú: prajem vám, aby ste sa s úmrtím na covid vo vašej blízkosti nikdy nestretli... PS: nikto mi za tento post nezaplatil," odkázala ľuďom.