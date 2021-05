Obrovská strata slovenskej speváčky: Zomrel jej otec aj babka… V ten istý deň!

Prísť o blízkeho človeka je vždy ťažké, no keď osud nemilosrdne zoberie rovno dve milované osoby, bolesť sa znásobuje. Aktuálne si takýmto ťažkým životným obdobím prechádza aj 25-ročná slovenská raperka Simona Hegerová alias Sima. Cez víkend prišla o otca aj o babku. Dokonca v ten istý deň.

O smutnej udalosti informovala na svojom Instagrame. Najprv zverejnila post na nástenke svojho profilu, no sociálna sieť z nejakého dôvodu tento príspevok zmazala. Zverejnila ho tak druhýkrát - no pre zmenu do príbehu. A netajila smútok, ktorý prežíva.

„Tati, ľúbim ťa" Budem mi strašne chýbať. Je toľko vecí, čo som ti nestihla ešte povedať, toľko miest, kam som ťa nestihla vziať, ale viem, že ty to vieš, že ma vidíš a že budeš dávať na nás tam zhora pozor. Raz sa stretneme, aj keď už nie na tomto svete,“ napísala Sima.

„V sobotu, v ten istý deň, ako odišla aj tvoja mama, naša milovaná babička, si išiel za ňou. Budete nám obaja chýbať. V našich srdciach budete žiť navždy,“ napísala milujúca dcéra a vnučka. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť!