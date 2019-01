Sexi foto speváčky Simy: Tínedžer zaútočil na jej prsia. TOTO mu odkázala!

Keď Sima zavesila na sociálnu sieť fotografiu z thajskej pláže, ešte netušila, akú lavínu spustí. Speváčka na zábere pózuje v plavkách a užíva si slnečné počasie. Ako už ale u nás býva zvykom, netrvalo dlho a pod príspevkom sa objavilo aj nelichotivé hodnotenie jej postavy.

Jeho autorom bol tínedžer, ktorý nebol spokojný s veľkosťou speváčkiných vnád. Kritika okamžite pobúrila desiatky fanúšikov mladej umelkyne a nakoniec sa vyjadrila aj samotná Sima, ktorá dala najavo, že podobné výčitky vôbec nerieši.

Zdroj: Instagram S.H.

„Aj keď dnes už to so mnou vôbec nič nerobí, boli časy, keď som z toho bola dosť smutná... Vďakabohu, že v 22 rokoch to chápem a môžem žiť šťastne až do smrti," začala vtipne, no vzápätí na adresu mladíka pritvrdila. „Vyčítať žene, že nemá prsia, je to isté, akoby žena chlapovi vyčítala, že má mini cverničku v trenkách... Sú to veci, ktoré dostávame dané, za ktoré nemôžeme... Nemá to nič spoločné s tým, že 'vyjadríš svoj názor', lebo mňa napríklad vôbec ten názor nezaujíma a jediné, čo mi tým povieš, je, ako ďaleko je tvoja výchova," odkázala Sima mladému hejterovi.

Ako neskôr doplnila, tému otvorila hlavne kvôli mladým ľuďom, ktorí na sociálnych sieťach sledujú svoje idoly a snažia sa docieliť akési predpísané kritériá ideálu krásy. Dievčatám, ale aj chlapcom chce dodať sebavedomie a pomôcť im uvedomiť si, že každý človek je iný.

Speváčka si užíva posledné dni oddychu a už o pár dní sa vracia naspäť na Slovensko, kde ju čakajú ďalšie povinnosti a prípravy videoklipov ku skladbám z najnovšieho albumu.