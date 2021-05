Markíza spustila ďalšiu Svadbu: Veľká kritika prvej nevesty... A bude horšie!

Počas prvej epizódy dali odborníci dokopy sexi zubnú sestričku Natáliu (23) a sympatického podnikateľa Františka. Po prvotných rozpakoch to vyzeralo tak, že dvojica to zvládla. Všetko sa však zmení v momente, keď novomanželia priletia na dovolenku na Zanzibar, čo diváci uvidia už počas piatkovej časti.

Medzi dvojicou príde k prvým nezhodám, no vraj to bude ešte oveľa horšie –príde aj k nepríjemným urážkam. A práve to je dôvod, prečo diváci, ktorí už českú Svadbu videli, nedokážu Natáliu vystáť. „Tá bude tak protivná. Na svadobnej ceste sa bude správať ako rozmaznané decko,” napísala jedna diváčka. Hneď sa pridala druhá, že na Nove taktiež videla všetky časti a čudovala sa, že František svoju nevestu nenechal na Zanzibare a nezutekal.

Natáliu si diváci zrejme veľmi neobľúbia. Zdroj: TV Markíza

A to vraj ani zďaleka nie je všetko. Natália, ktorá si u českých susedov získala prezývku "Ľadová kráľovná", vraj nie je nevestou, ktorá bude divákov škrieť najviac. Do hry totiž vstúpi ďalšia vydajachtivá žena, ktorá ľudí svojím protivným správaním vytáčala do nepríčetna. „To ešte len zažijete, ako sa tie nevesty budú správať, to slovenské sú zlatíčka,” vysvetľovala pani Andrea.

Diskusia sa neskôr obrátila na istú Petru, ktorá má byť nevestou v treťom páre. Mladá učiteľka vraj bude nonstop nespokojná a po tom, čo uvidí svojho nastávajúceho, otvorene zhodnotí, že sa jej nepáči. Fanúšikovia šou ju neoznačovali inak ako "netýkavka".

Zdá sa teda, že česká Svadba, ktorá na divákov v prvej epizóde pôsobila nudne, sa ešte poriadne rozbehne a máme sa na čo tešiť!