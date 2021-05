Spiritova Máša po pôrode šokuje: Miery modelky sú späť, ale... S touto prácou sekla!

Maria Dušička porodila dcérku 1. októbra a keď odchádzala z nemocnice, pod šatami sa jej ešte črtalo popôrodné bruško. No už 6 týždňov nato hlásila, že do starej formy jej zostáva zhodiť len jediné kilo.

Aj na nedávnej dovolenke dokázala, že už nemá ani len gram tuku navyše. „Je to iste zásluha mojich dobrých génov a dojčenia. Navyše som bola v dobrej fyzickej kondícii predtým, než som otehotnela. Svaly majú pamäť,” skonštatovala Maria pre portál Super.cz.

No hoci kráska vyzerá tak, že by sa okamžite mohla vrátiť k práci modelky, ju to, prekvapivo, vôbec neláka. „Pochybujem, že by som tu prácu chcela v budúcnosti zase robiť na plný úväzok, ale pokiaľ ma naženú na nejaké zaujímavé projekty, vždy poviem áno,” prezradila. Zdá sa teda, že svoj život si vie predstaviť aj bez modelingu a keď prídu nejaké ponuky, bude si starostlivo vyberať.

