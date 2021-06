Šokujúce FOTO Dominiky Mirgovej: Plač, rozbité obočie, monokel... Hovorí o týraní!

BRATISLAVA - Čo sa jej, preboha, stalo?! Dominika Mirgová (29) patrí k našim známym speváčkam, ktoré majú veľkú základňu skalných fanúšikov. No a tých určite šokuje fotka, ktorá sa v týchto dňoch dostala na verejnosť. Krásna blondínka má na nej rozbité obočie a obrovský monokel. Má ísť o týranie!

To, našťastie, speváčka na vlastnej koži nepocítila, no spolu s ďalšími známymi a menej známymi Slovenkami naň chce upozorniť. Zapojila sa preto do hudobného konceptu s názvom Neviditeľná, ktorý má v úmysle pomáhať práve týraným ženám.

Speváčka Dominika Mirgová Zdroj: DoubleJ

Okrem Dominiky nafotili podobné fotky aj herečka Broňa Kováčiková, bývalá priateľka speváčka Sama Tomečka Kristy Mohr či fotografka Katarína Šlesárová. „Samotný koncept, ktorý nesie aj ten hudobný, bude mať kontinuálne pokračovanie, aby sa projekt a daná myšlienka nestratila jedným videoklipom, ale z vizuálu na vizuál sa prehlbovala sila samotného projektu,“ prezradila PR manažérka Jana Trellová.

Herečka Broňa Kováčiková Zdroj: DoubleJ

Kristy Mohr Zdroj: DoubleJ

Fotografka Katarína Šlesárová Zdroj: DoubleJ

Dá sa teda očakávať, že Dominika Mirgová projekt okrem fotky podporí aj piesňou. Prvý hudobný počin ku konceptu Neviditeľná vydal mladý spevák Denny Veselý. Rovnomennú skladbu svojou slohou navyše oživil raper SUPA zo skupiny Moja Reč a vo videoklipe si zahrala Broňa Kováčiková.