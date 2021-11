Ambície Müllerovej ženy: Mieri do politiky... Na najvyššiu pozíciu?!

Vanda Wolfová bola hostkou v talkshow Veroniky Cifrovej Ostrihoňovej s názvom Sit Down s Veronikou. Tá s ňou prebrala jej cestu od novinárky k žene na vysokých pozíciách v reklamných agentúrach až po zamestnankyňu Googlu.

Zdroj: Sit down s Veronikou/Lucia Benediková

Zaujímala ju však aj Vandina budúcnosť. „Možno príde tá Európska únia od inej politickej strany, ale to by Markus už musel byť veľký a Richard si otvoriť francúzsky trh, Belgicko je tiež dobrý trh, ale spievať francúzsky alebo flámsky,” naznačila svoje politické ambície s istou dávkou nadsázky. „Ale myslím si, že musí tá zmena začať u nás a pokiaľ budeme len sedieť a hovoriť, že to má byť inak, tak tá zmena nenastane,” prezradila svoju motiváciu, prečo vôbec rozmýšľa o sfére tohto pôsobenia.

Zdroj: Sit down s Veronikou/Lucia Benediková

Celkovo si myslí, že ženy majú svoje miesto na vysokých pozíciách, aj tých politických. „Myslím si, že ženy veľmi dobre vedia skĺbiť spoločnosť alebo tie rozdielne názory, vedia trošku potlačiť svoje ego a dokážu spojiť tie mužské egá, aby šli jedným smerom. Myslím si, že tých žien by v tej politike malo byť viac. My vám strašne závidíme pani prezidentku, a to nielen v porovnaní s naším pánom prezidentom, ale všeobecne, že akú ľudskosť prináša do tej politiky. Myslím si, že má veľmi silnú ženskú linku v tom, čo robí, ale je to veľmi osviežujúce a prínosné,” vyhlásila Wolfová. „Takže dúfam, že Veronika bude budúca slovenská prezidentka, ja česká a budeme sa stretávať,” dodala so smiechom aj na adresu moderátorky.

Zdroj: Sit down s Veronikou/Lucia Benediková

Ako už predtým prezradila, doma občas vedú diskusie s tým, že keď sa ona stane českou prezidentkou, Richard by mohol byť ministrom kultúry. V minulosti už dostala viacero ponúk na pôsobenie v politike, ale odmietla ich, hoci v jednom prípade bol v hre aj európsky parlament. „Mohla som tam sedieť, ale za stranu ANO, ktorú by som rozhodne nechcela podporovať,” vyhlásila rezolútne na adresu zoskupenia, ktoré vedie Andrej Babiš.

Richard Müller a Vanda Wolfová po narodení ich syna Markusa

