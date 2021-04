Detaily vylúčenia moletiek z BMD: Mária Reháková zazerala, jednu z nich vraj nazvala "toto"!

Mamička, ktorá sa v súkromí venuje podnikaniu a na Instagrame má veľkú základňu obdivovateľov, zostala v nepríjemnom šoku. Rovnako ako ostatné modelky, i ona si nakrúcanie poctivo odmakala, absolvovala generálky a niekoľko týždňov Bratislavské módne dni propagovala. Namiesto nadšenia z výsledku však prišlo poníženie.

„Hneď na úvod chcem povedať, že celá táto vec ma veľmi mrzí. Rozhodne nechcem nikoho obviňovať. Lenže ja som sa tam nenanominovala s tým, že chcem byť silou-mocou modelka. Bola som pozvaná, prišlo mi to veľmi lichotivé a zároveň aj motivujúce pre ostatné ženy, nakoľko sa ich na sociálnych sieťach už dlho snažím navádzať k sebaláske, sebadôvere a k zdravému sebavedomiu," vysvetlila nám temperamentná tmavovláska po tom, čo z nej opadli prvotné pocity sklamania, smútku, hnevu a poníženia.

Michaela Gubranová hovorí, že organizátori pred prehliadkou videli jej fotky, napriek tomu ju potom vylúčili zo záznamu. Zdroj: Vlado Anjel

Keďže na sebe pracuje, schudla niekoľko kilogramov, snaží sa držať zdravú stravu a vo svojej premene stále pokračuje, ponuku prijala ako kompliment s tým, že ženám dokáže, že aj oni môžu dokázať čokoľvek, pokiaľ na sebe začnú makať. „Že nemusia mať mindrák, že sú všetky krásne, no treba pre seba niečo začať robiť. Nie preto, aby som podporovala obezitu, ktorá je nezdravá. To nie. Ale keďže dosahujem progres, chcem ľuďom ukázať, že aj moletka sa môže cítiť krásna," uviedla pre Topky Michaela, ktorú vraj Mária Reháková pred návrhárkou označila ako "toto".

A tak ako to opísala, sa cítila aj na samotnej prehliadke. „Bolo to veľmi príjemné, ľudia ma chválili, moju odvahu, môj pokrok, nikto ma nesúdil. Chválili aj róbu, ktorú som predvádzala. Tá bola ušitá tak, aby nič nepríjemné nebolo vidieť, aby som v nej nikoho nemohla pohoršiť, aby skryla nedokonalosti," opísala nám a dodala, že na nácvik prehliadky prišla "s malou dušičkou", či jej konfekčná veľkosť a prítomnosť nebudú nikomu prekážať.

Návrhárka Andrea Koreňová prišla v zostrihu rovno o 5 svojich modelov. Zdroj: Vlado Anjel

Tieto pocity v nej vraj rástli práve kvôli Márii Rehákovej. „Pani Reháková zazerala po dievčatách, chodila tam s naozaj veľmi nepríjemným pohľadom. Pýtala som sa, či je nejaký problém, že som tam, ak áno, s pokorou by som slušne odišla domov a nerobila z toho tragédiu. No keďže sa tak nestalo a ubezpečili ma, že áno, patríš sem, si krásna, máš nádherné šaty, ideme ukázať ľuďom, že aj plnšie ženy sa môžu dostať na mólo tak, ako je to aj vo svete. Opakujem, nie v rámci podpory obezity, práve naopak. Len aby vedeli, že keď pre seba začnú niečo robiť, môže prísť podobná skvelá príležitosť a nemusia sa toho báť," vysvetlila nám Mikela s tým, že sa medzi celým kolektívom a štábom cítila dobre a "chcená".

Hovorí že žiadna kauza nemusela vzniknúť, pokiaľ by im niekto kompetentný povedal, že ich prítomnosť "nie je v poriadku". „Ja chápem pani Rehákovú. Je to jej akcia. Na druhej strane, modelov si vyberá návrhár. Nebola som iba pozvaná, ale aj odsúhlasená, moje fotografie boli poslané dopredu. A potom z toho vznikla takáto naozaj trápna situácia. Ale nechcem nikoho očierňovať, som vďačná za príležitosť, zažila som krásny deň," uviedla Michalea, ktorá aj napriek svojim kilečkám navyše šaty odprezentovala s obrovsoku energiou, gráciou a rovnakou noblesou, ako štíhle modelky z agentúr.

Výsledok prehliadky teda vníma ako úder pod pás. „Budem sa opakovať, mrzí ma to. A najmä to, že stačilo mi povedať, že jednoducho nie, nebola by som tam nasilu. Radšej by som už išla tam, kde si ma pozvú rovno usporiadatelia. Bol to krásne strávený čas, ibaže mi je ľuto, že zbytočný. A je mi ľúto aj Andrejky zo Sicily, že dala peniaze za látky, keď jej zaspali deti po nociach šila róby, moje šaty a všetko vyšlo nazmar," uzavrela pre Topky Mikela s tým, že na sebe neprestane pracovať a verí, že to nevzdajú ani ďalšie moletné dámy.