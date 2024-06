KATASTROFICKÝ let do Viedne: Známa Slovenka mala v lietadle sedieť tiež... TOTO ju zachránilo!

Mikelou otriasol katastrofický let (Zdroj: X/ Exithamster/TV JOJ)

Včerajší let do Viedne skončil takmer katastrofou. Len vďaka skúsenostiam pilota sú všetci cestujúci v poriadku. „Pri dnešnom (včerajšom, pozn.red) lete OS434 z Palma de Mallorca do Viedne poškodilo krupobitie lietadlo Airbus A320. Pri približovaní sa k Viedni lietadlo narazilo do búrkovej bunky, ktorú podľa posádky kokpitu na meteorologickom radare nebolo vidieť. Podľa aktuálnych informácií boli krupobitím poškodené dve okná predného kokpitu lietadla, predná časť lietadla a niektoré panely,“ potvrdila AUA.

Keď si túto informáciu prečítala Mikela Vlček, doslova ňou otriasla. V spomínanom lietadle totiž mala sedieť aj ona. Posledné týždne si užívala teplé slnečné lúče práve v dovolenkovej destinácii Malorka. „Včera sa ku mne dostala veľmi nepríjemná informácia, že lietadlo, ktoré išlo z Malorky na Schwechat prežilo peklo, bolo tak zlé počasie, že sa vyhlásil najväčší stav nebezpečenstva. Dosť to so mnou otriaslo, ani som nemohla do rána spať, pretože v tom lietadle som mala byť,“ povedala v úvode.

Lietadlo doničili krúpy. (Zdroj: X/ Exithamster)

„Ja som mala kúpenú letenku, lenže som odišla domov skôr kvôli voľbám a je to niečo hrozné. Našťastie lietadlo nehavarovalo, ale teda, keď si predstavím, že som mala letieť domov, ja, čo som po*ratá už len z turbulencií, tak normálne, že ma osvietilo ísť kvôli tým voľbám domov skorej, že som si kúpila novú letenku, lebo tí ľudia museli prežívať hrozné veci,“ dodala.