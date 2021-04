Plačková vyvalila 33-tisíc za plastiky a teraz... V zahraničí z nej urobili kráľovnú krásy, aha!

SRÍ LANKA - Zuzana Plačková minulý rok podstúpila na Ukrajine zákroky v hodnote 33-tisíc eur a vytešovala sa, že z nej bude riadna šupa. Minimálne na Srí lanke, kde sa momentálne nachádza, s ňou do bodky súhlasia. Slovenskú influencerku totiž vyhlásili za kráľovnú rezortu.

Zuzana Plačková si v októbri nechala upraviť nos a zmeniť črty tváre – zbavila sa dvojitej brady, tuku v lícach, časti výplne v perách a nechala si vyplniť vrásky vlastným tukom. Sama vtedy zhodnotila, že po rekonvalescencii a ustúpení všetkých opuchov z nej bude šupa.

Zuzana Plačková kedysi Zdroj: Goral Vodka MASTER

Zdroj: Instagram ZP

VIDEO: Zuzana Plačková si v minulosti dala operovať prsia

A minimálne na Srí Lanke jej premenu ocenili. Zuzana sa tam vybrala na liečebný pobyt, no trafila sa práve do času, keď sa tam oslavuje príchod nového roka. A tak ju domáci navliekli do tradičného odevu, hrali s ňou ich typické hry a nakoniec sa zúčastnila akejsi voľby kráľovnej krásy.

Konkurencia vraj bola veľká a Plačková ocenila krásu domácich dievčat. No titul si uchmatla pre seba. „Dnes je na Srí Lanke nový rok a okrem ich tradičného jedla sme hrali aj ich tradičné hry, ktoré som vyhrala a na konci som vyhrala aj QUEEN OF SRÍ LANKA RESORTS,” informovala svojich fanúšikov na sieti Instagram.

Zdroj: Instagram ZP

Zdroj: Instagram ZP