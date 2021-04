Markizácka nevesta provokuje vyjadreniami o scenároch z televízie: Pokuta od Markízy?!

Ticho o nej nezostalo ani po skončení vysielania prvej série Svadby. Lucia Hlinková sa totiž zaľúbila, zasnúbila a vyzeralo to tak, že pred oltár sa postaví už aj oficiálne. Ibaže práve jej snúbenec ju doviedol k ďalším obrovským problémom.

V októbri minulého roka urobili bratislavskí policajti domové prehliadky v chatovej oblasti Žabí Majer a v jednom z bytov v Pezinku, kde zadržali štyri podozrivé osoby a dôkazný materiál, okrem iného aj kryštalické látky a rôzne pomôcky k užívaniu drog. Snúbenci sa ocitli v poriadnych problémoch, no kým Lucia sa po zadržaní dostala na slobodu, jej Mareka vyšetrovateľ obvinil z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok a obchodovania s nimi.

Láska Lucie a jej snúbenca Mareka nemala práve šťastný koniec. Zdroj: Instagram

Niet sa čo čudovať, že Lucia dala svojej niekdajšej láske košom a nasledovala slovná prestrelka i drsné odkazy ako medzi bývalými partnermi, tak aj obvinenia Hlinkovej od rodiny jej ex Mareka. A televízna nevesta sa k tejto nešťastnej životnej etape ešte stále vracia. Je čoraz aktívnejšia na sociálnych sieťach a prostredníctvom TikToku či Instagramu často zdieľa momenty zo svojho života a nakrúca rôzne videá.

Práve na TikToku, kde sa pred pár dňami opäť zamerala na svojho bývalého snúbenca a reagovala na jeho nevery, si ju podala istá žena. „Že takéto video natočí práve žena ako ty.” Keď sa Hlinková dotyčnej spýtala, čo o nej vie, keďže sa osobne nepoznajú, slečna jej odpovedala: „Stačí to, ako si sa prezentovala v telke a to, ako sa prezentuješ tu. Pani pornoherečka,” odkázala jej.

Markizácka nevesta potom vytiahla obľúbenú hlášku všetkých účastníkov televíznych šou, ktorí sa svojou prezentáciou pred verejnosťou zahanbili. „Never tomu, čo je v telke, tam sa ide podľa scenára,” napísala a každému bolo jasné, že zrejme reaguje práve na svoje účinkovanie v šou Svadba na prvý pohľad.

Lucia sa preslávila vďaka prvej sérii šou Svadba na prvý pohľad Zdroj: TV MARKÍZA

Na jej príspevok nás upozornil čitateľ, ktorého zaujímalo, či jej vyjadrenie nie je "na pokutu". Účastníci televíznych šou sú totiž viazaní mlčanlivosťou a pokiaľ by aj fungovali podľa scenára, hovoriť o tom nemôžu. My sme teda oslovili Markízu s otázkou, či Luciino vyjadrenie plánujú nejakým spôsobom riešiť. Nie je to totiž prvýkrát, čo svoje vystupovanie ospravedlňovala údajným scenárom.

Televízia si z nej však zatiaľ ťažkú hlavu nerobí. „Luciu Hlinkovú pokutovať nebudeme, keďže z predmetného príspevku na sociálnej sieti nie je vôbec jasné, že by sa vyjadrovala o relácii Svadba na prvý pohľad,” povedala pre Topky.sk Ľudmila Ráceková, PR manažérka Svadby na prvý pohľad. Zatiaľ teda evidentne žiadna pokuta nehrozí, no markizácka nevesta by zrejme mala byť v budúcnosti o čosi obozretnejšia...