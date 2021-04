Markizácky pár všetkých šokoval: Spoločná dovolenka skončila katastrofou... ROZCHOD!

BRATISLAVA - Hovorí sa, že prvá spoločná dovolenka preverí, či má vzťah medzi dvomi ľuďmi sľubnú budúcnosť, alebo by bolo lepšie zamávať si na rozlúčku. No a zdá sa, že čo sa týka markizáckej Svadby na prvý pohľad, toto tvrdenie platí dvojnásobne...

Keď sa pred oltárom prvýkrát stretli Vierka a Michal, vyzeralo to tak, že medzi touto dvojicou by to naozaj mohlo klapnúť. Obaja majú už na krku 40-ku a veľmi túžia po založení si vlastnej rodiny. Lenže ich svadobná cesta v Benátkach ukázala, že toto rozhodne nebude žiadna idylka.

Vierka je zo spoločnej dovolenky celkom znechutená:

Kým umelec Michal bol z dovolenky nadchnutý a užíval si ju plnými dúškami, Vierku jeho nadšenie akoby priam obťažovalo. Označila ho ako veľké dieťa a vyzeralo to tak, že pobyt v Taliansku si užíva ešte menej ako spoločnosť svojho manžela.

Michalovi a Vierke nepomohla ani návšteva psychológa. Zdroj: TV Markíza

Podľa zostrihu v najnovšej časti to vyzeralo tak, že jej v Benátkach prekážalo takmer všetko a pre nič sa nedokázala nadchnúť ani z polovice tak, ako jej partner. No a kým jej vadilo jeho "vnútorné dieťa", jemu zasa nie je sympatické to, že nad všetkých ohŕňala nos a pri každej príležitosti telefonovala domov na Slovensko namiesto toho, aby si užívali spoločnosť toho druhého.

Dvojica sa po sedení u psychológa rozlúčila a každý z nich išiel vlastnou cestou. Zdroj: TV Markíza

Niet preto divu, že dvojica musela zavolať na pomoc odborníkov, ktorí sa snažili celú situáciu zachrániť. Po návrate na Slovensko a konzultácii s psychológom sa však ich cesty rozdelili. Kým ostatné dvojice spolu po skončení svadobnej cesty začali zdieľať spoločnú domácnosť, Michal a Vierka zamierili každý k sebe domov.

