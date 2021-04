Slovenská herečka má brutálnu alergiu: Keď vyjde na slnko a v ústach ma žuvačku... Preboha, to fakt ?!

BRATISLAVA - Ak sa občas cítite mimo a na svojom tele ste spozorovali zvláštnosti, ktoré u ľudí nie sú úplne bežné, určite si pozrite šou Záhady tela. Patrí medzi najpopulárnejšie formáty verejnoprávnej RTVS a slovenské celebrity tam na seba už nabonzovali také "nenormálnosti", o akých by sa vám ani nesnívalo...

Do klubu sa najnovšie pridala aj herečka Rebeka Poláková. Marián Miezga sa totiž vždy známych hostí pýta na to, aké záhady majú na svojom tele oni sami. A brunetka vyšla von s poriadnou kuriozitou. Nemôže si dovoliť žuť pepermintovú žuvačku. Teda iba pokiaľ sa práve nenachádza v interiéri.

Rebeka Poláková má naozaj zvláštnu alergiu. Zdroj: RTVS

Akonáhle si chce ústa osviežiť touto obľúbenou pochúťkou, stane sa niečo, čomu by ste zrejme nikdy neuverili. Ako je to možné? To sa dozviete vo videu vyššie alebo v samotnej relácii Záhady tela, ktorú RTVS odvysiela už dnes o 20:30!