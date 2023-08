Partner finalistky zo SuperStar spáchal SAMOVRAŽDU: Prvýkrát prehovorila… Veľká POMOC od Leoša Mareša!

Alžběta Kolečkářová prežíva najnáročnejšie životné obdobie. (Zdroj: Tv Nova)

Alžběta Kolečkářová sa do povedomia verejnosti dostala vďaka druhej sérii Česko Slovenskej SuperStar, kde sa umiestnila na 6. mieste. Odvtedy však uplynulo mnoho rokov a hoci sa dodnes venuje hudbe, prioritou sú pre ňu jej dve deti. Aktuálne však mamička prežíva obrovské trápenie. V apríli totiž jej partner spáchal samovraždu.

Celé mesiace speváčka o tragédii nebola schopná hovoriť. Aktuálne však nabrala silu a prvýkrát prehovorila. „No, už sa mám lepšie. Zamestnala som sa prácou, ktorá ma absolútne napĺňa. Ale teraz to na mňa doľahlo a budem situáciu riešiť so psychoterapeutom. Nechcem jesť antidepresíva, tak verím, že terapia pomôže,“ priznala pre Blesk.cz Kolečkářová.

„Hneď potom, čo za mnou prišli policajti a oznámili mi, že sa Marcel obesil, to bol totálny šok. Nič iného som nevnímala, len to, že je mŕtvy. Hlavou mi prebehlo, ako to všetko sama zvládnem, ako to poviem deťom...“ odhalila svoje pocity speváčka. Synom to napokon oznámila hneď. No zatiaľ čo mladší, 2-ročný Lenny situáciu ešte nevníma, 4-ročný Louis už áno.

„Pýtal sa ma, kedy sa s ním môže vidieť. Povedala som mu, že kedykoľvek, kedy bude chcieť,“ pokračovala Alžběta. Smrť partnera jej život otočila na ruby. Nielen, že prišla o milovanú osobu, ale aj o pomoc a stály príjem. Musí sa preto so synmi presťahovať z Prahy na Moravu, kde má rodičov. „Neviem, čo by som bez nich robila,“

„Pomáhajú mi psychicky aj finančne. Sú skvelými prarodičmi a chlapcom sa venujú. Stále sa oklepávame z tej tragédie. Mne to bude ešte trvať. Predsa len som myslela, že spolu s Marcelom zostárneme. Ale keď sa začali objavovať jeho psychické problémy, neriešil ich. Snažila som sa s ním o tom veľakrát hovoriť, bohužiaľ neúspešne. Terapie odmietal,“ šokovala svojimi slovami Alžběta.

Jeho problémy vraj trvali niekoľko rokov a často sa hádali. „Marcel odchádzal do zahraničia a vydržal tam vždy pár mesiacov. Pracoval ako kuchár. Vždy, keď sa vrátil, takto mesiac - dva to bolo medzi nami celkom dobré, ale potom začali zasa depresie a všetko išlo "do kytek". Ani deti ho nezaujímali. Naozaj strašné,“ dodala zronená speváčka s tým, že spočiatku bola na partnera naštvaná za to, čo urobil, ale neskôr ten fakt prijala.

Aktuálne sa Alžběta sústredí na svoju prácu, chcela by vydať vlastný album. Po samovražde jej partnera vznikla na stránke Donio zbierka, ktorá jej s tým má finančne pomôcť. A cieľová čiastka 300 tisíc korún sa vyzbierala do dvoch týždňov. Nikto vraj nechápal, ako je to možné... Potom sa jej však ozval Leoš Mareš, ktorý sa s ňou chcel stretnúť.

„On mi povedal, že celú tú čiastku zaplatil on. Že sa to k nemu dostalo, čo sa stalo, a že si ma pamätá zo súťaže SuperStar pred 8 rokmi, pretože sedel v tom čase v porote. Ja som začala plakať, objala som ho a povedala mu, že urobím všetko pre to, aby album vyšiel,“ dodala Alžběta, ktorá teraz verí, že sa ľuďom piesne budú páčiť a budú chodiť na jej koncerty.

