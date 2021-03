Strach o herca Josefa Abrháma (81): Manžel rozprávkovej Popelky nikomu nedvíha… Má vážne zdravotné problémy!

PRAHA - Čo sa to s hercom deje?! Toto sa pýtajú kolegovia Josefa Abrháma (81). Po manželovi slávnej Popelky totiž už niekoľko mesiacov akoby sa zľahla zem. Nikto o ňom nič nevie, nedvíha telefón. Bojuje vraj s vážnymi zdravotnými problémami. O to viac sa oňho jeho kamaráti boja!

Primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta naháňa kamarátom strach. Už niekoľko mesiacov im totiž nedvíha telefón, inokedy sa ozve len odkazovka. „Pepík mi robí starosti. Volám mu už niekoľko mesiacov, márne. Vždy sa mi hneď ozve. Zrejme je to s ním naozaj veľmi vážne,“ prezradil českému Blesku herec Jan Kačer.

„Či je doma alebo sa lieči niekde v nemocnici, neviem, nikto mi z rodiny nedal žiadnu správu,“ dodal herec a Josefov dobrý kamarát. A český portál zistil, čo je zrejme dôvodom Abrhámovho odmlčania. Známy Čech sa totiž pasuje so zdravotnými problémami. A podľa slov dôveryhodného zdroja to s ním je vážne.

„Pepík má problémy neurologického charakteru. Je to s ním vážne. Vyzerá to tak, že už si nikdy nezahrá,“ dozvedel sa Blesk z hercovho okolia. Už čoskoro mal pritom začať nahrávať rozprávku Princ mamánek, v ktorom mal stvárniť kráľa. No režijný debut Jana Budařa akoby bol prekliaty.

Josef Abrhám ako primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta. Zdroj: ČT

Abrhám v ňom mal totiž so svojou manželkou Libušou Šafránkovou stvárniť kráľovský pár. Najprv však režisér prišiel o známu Popelku. A potom aj o Milana Lasicu. „Rozprávka sa mala točiť už v roku 2016, neboli ale peniaze - a my sme stále čakali a čakali. Život je ale na neustále čakanie veľmi krátky. Tak sme to s Libušou vzdali. Nie je na tom zdravotne najlepšie a nikto nevie, čo bude zajtra a rovnako je to so mnou,“ prezradil slovenský herec.

Kráľovnú tak mala stvárniť Hana Maciuchová. „Áno. Budem hrať s Josefom Abrhámom kráľovský pár. Veľmi sa teším,“ hovorila v auguste Blesku. No bohužiaľ, natáčania sa už nedožila - začiatkom roka zomrela. A najnovšie sa zdá, že režisér príde už aj o svojho kráľa. Či si ešte zahrá, alebo nie, prajeme Josefovi Abrhámovi skoré uzdravenie!